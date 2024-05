Oito postos de abastecimento com GNV ligam Curitiba a Londrina

Nesta segunda-feira (13) foi dado início da operação da primeira rota do Projeto Corredores Sustentáveis no Paraná, que conecta os municípios de Curitiba e Londrina, interligando as regiões da Capital e Norte do Estado. Nesse percurso, oito postos de abastecimento de veículos pesados movidos a gás, especialmente caminhões, já estão em funcionamento.





A estrutura garante a autonomia de trajeto do Interior até o Porto de Paranaguá e promove a integração do Paraná com as rotas de São Paulo e Santa Catarina. Além dos postos em operação, a Companhia planeja adicionar mais dois até o final do ano, com expansão prevista para as cidades de Maringá e Paranaguá até 2025.





O CEO da Compagas, Rafael Lamastra Jr, vê a implementação desse primeiro corredor como um marco do projeto, refletindo o progresso na transformação da matriz energética do Estado no setor de transportes.

“Nosso objetivo é contribuir para uma transição energética mais sustentável e eficiente, reduzindo a dependência do diesel e mitigando a emissão de poluentes. Acreditamos que há uma oportunidade para aumentar a participação do gás natural e, principalmente, do biometano na matriz de transportes do país, destacando-os como essenciais para a transição energética em meio às mudanças climáticas”, destaca Lamastra.





O projeto Corredores Sustentáveis começou em 2020 com a identificação das principais vias de transporte do Paraná e dos locais estratégicos para a introdução do gás na matriz energética. A meta é estabelecer uma ligação entre produtores e consumidores, integrando as principais rotas rodoviárias com o Porto de Paranaguá e promovendo o transporte sustentável para exportação de alimentos e para o agronegócio.

A estratégia é ampliar a oferta de gás natural e biometano para veículos pesados, especialmente caminhões e ônibus, facilitando o transporte da produção agroindustrial, inicialmente das regiões Norte e Noroeste do Estado, para o Porto de Paranaguá, integrando o Estado às principais rotas logísticas do país e contribuindo para a mobilidade urbana sustentável.