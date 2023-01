Conselho da Petrobrás aprova Jean Paul Prates para presidência da empresa

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou por unanimidade o nome de Jean Paul Prates para a presidência da estatal nesta quinta-feira (26), informam diversos veículos da mídia brasileira.





Com isso, a primeira etapa do processo após a indicação do líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, foi concluída com sucesso, e Prates comandará a petroleira de maneira interina. Ele ainda precisará passar pela análise da Assembleia de Acionistas, em reunião marcada para abril.

Para poder assumir a função, Prates renunciou ao cargo de senador também nesta quinta, uma semana antes do fim do mandato formal. O escolhido por Lula assume após a renúncia do ex-presidente Caio Paes de Andrade, que foi indicado ainda por Jair Bolsonaro.





Prates tem 54 anos e é formado em Direito pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e em Economia pela PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio). Tem mestrados em Planejamento Energético e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e em Economia de Petróleo, Gás e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo.





Ao longo de sua carreira política, o petista trabalhou em diversos órgãos e agências ligados a questões de energia e petróleo no governo federal - nos primeiros governos de Lula e no de Fernando Henrique Cardoso - e no seu estado, o Rio Grande do Norte.