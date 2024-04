Curso gratuito e on-line vai incluir mil mulheres na gastronomia

Estão abertas as inscrições para o novo curso gratuito promovido por Stella Artois, o segundo fruto da parceria entre a marca da Ambev e a organização não governamental Gastromotiva.





"Juntas na Mesa e na Liderança" é um projeto educacional voltado para o público feminino e tem por objetivo aperfeiçoar os conhecimentos profissionais na área gastronômica.





O curso faz parte da iniciativa de Stella Pure Gold, Entrada Delas, que, ao lado da Ambev, busca dar visibilidade e incluir produtivamente talentosas cozinheiras no ambiente da alta gastronomia.





As aulas serão ministradas on-line, de segunda à sexta, com três horas de duração por dia, nos turnos da manhã e da noite. O material é disponibilizado na plataforma da Gastromotiva e, para participar, é necessário ter conhecimentos culinários por formação ou experiência profissional.

O curso tem previsão de início no dia 13 de maio e abordará temas como liderança, construção de cardápio, harmonização de pratos, aproveitamento integral dos alimentos, entre outros. O tempo total de Juntas na Mesa e na Liderança é de 60h e, até o fim do ano, serão abertas duas turmas por mês. As interessadas podem checar mais detalhes e se inscrever no site da Gastromotiva .





LEGADO

No início de abril, Stella Pure Gold lançou o projeto Entrada Delas com uma ação que levou entradas assinadas por chefs revelações de diversos estados do país para renomados restaurantes de São Paulo, cidade brasileira que é um importante polo gastronômico mundial.





A iniciativa contou com o apoio de Helena Rizzo - até o momento, a única mulher brasileira à frente de um restaurante condecorado com uma estrela Michelin -, que declarou o seu desejo de se tornar uma entre muitas, com mais colegas de profissão alcançando lugares de destaque.





