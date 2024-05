O que pode e o que não pode levar no Concurso Nacional Unificado

As provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) vão ser aplicadas neste domingo (5) em 228 cidades de todo o país. Ao todo, 2,1 milhões de candidatos competem pelas 6.640 vagas disponíveis no serviço público, em 21 órgãos ligados ao governo federal.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com a seleção batendo à porta, é preciso ficar atento ao que levar no dia da prova.

Publicidade





Todos os candidatos deverão apresentar o cartão de confirmação de inscrição impresso e um documento original com foto, como:



RG ou RG virtual

CNH ou CNH digital

Título de eleitor ou e-Título

Carteira de Identidade Militar

Certificado de reservista ou dispensa militar

Carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores de exercício profissional, como OAB ou CRM

Carteira de Trabalho

Passaporte brasileiro

Publicidade





Não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas, e, no caso de um documento digital, é preciso que o candidato o mostre diretamente do aplicativo. A recomendação é que ele já esteja baixado, uma vez que fotos e capturas de tela não serão aceitos e o aplicativo funciona sem internet.



Caso o candidato não tenha o documento de identidade em mãos por motivos de perda, roubo ou furto, ele deverá entregar um boletim de ocorrência expedido até 90 dias antes do dia da prova.

Publicidade



Em relação ao material, é necessário levar caneta preta de material transparente. A dica de especialistas é levar mais de uma, por precaução, já que não serão aceitos lápis, lapiseiras ou canetas de tinta azul. Os concorrentes não poderão se comunicar durante as provas, nem para pedir uma caneta emprestada.



O candidato ainda pode levar alimentos e bebidas, desde que as embalagens estejam lacradas e as garrafas sejam transparentes.

Publicidade



É recomendado, ainda, o uso de roupas e sapatos confortáveis no dia da prova. O país vive uma onda de calor, então vale checar as temperaturas esperadas para domingo para evitar desconfortos térmicos.



Não serão permitidos relógios, tampouco o uso de óculos escuros ou acessórios de chapelaria, como chapéus, bonés, gorros, protetores auriculares, entre outros.

Publicidade



Também é vedado o uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, como agendas eletrônicas, livros digitais, gravadores, pendrives, tocadores de música, fones de ouvido e chaves com alarme. Se for constatado o uso ou porte de algum material não autorizado durante a prova, inclusive de apostilas, livros ou anotações, o candidato será desclassificado.



Será fornecido um envelope porta-objetos para guardar pertences, como telefone celular, que deverá ficar desligado durante toda a prova. Lembre-se de desativar alarmes e notificações que possam soar mesmo com o aparelho desligado, pois, caso emita algum barulho, o dono será imediatamente eliminado.

Publicidade



Após lacrado, o envelope só poderá ser aberto fora dos locais de prova.



Os candidatos também não poderão levar o caderno de provas para casa ou anotar as respostas no cartão de inscrição, que não poderá ter rasuras.



A ideia é "coibir que eventuais quadrilhas acessem as questões e, consequentemente, enviem as respostas para aplicantes que estão fazendo o concurso", diz o MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, responsável pelo certame) em nota oficial.



Há ainda o tempo mínimo de permanência de duas horas em ambos os turnos. Caso o candidato saia do local de prova antes, será eliminado do concurso.