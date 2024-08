De olho na Copa do Brasil, times poupam titulares no Campeonato Brasileiro

Em meio à disputa das oitavas de final da Copa do Brasil, muitos times vão poupar seus principais jogadores na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro de olho no mata mata.





Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam na quarta-feira (7), na volta da Copa do Brasil, no Allianz Parque, já anunciaram que terão formações alternativas no Brasileirão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Rubro-negro defende a liderança do Nacional diante do São Paulo, neste sábado (3), às 21h30, no Morumbis. Da formação que venceu o Palmeiras por 2 a 0, apenas o zagueiro Léo Pereira será mantido.





Everton Cebolinha e Pedro estão suspensos. As novidades ficam por conta das entradas do goleiro Rossi, da volta de Bruno Henrique e de Gabigol, titular pela última vez em fevereiro.

Publicidade





Tite deve mandar a campo Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña, Léo Ortiz, Allan e Gabigol; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Carlinhos.





Como teve um dia a mais de recuperação - jogou na terça-feira e venceu o Goiás por 2 a 0 e só voltará a campo pela Copa do Brasil na quinta-feira (8) -, o São Paulo deve ter força máxima. A única ausência será o atacante Luciano, suspenso.





O técnico Luis Zubeldía deve escalar o Tricolor com Rafael, Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Lucas; Ferreira, Erick (Wellington Rato) e Calleri.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: