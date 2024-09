Drama e desfalques marcam disputa entre Corinthians e Flamengo neste domingo

Em situações opostas e com objetivos distintos, Corinthians e Flamengo fazem o principal jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (1º), em São Paulo. Os times mais populares do Brasil se enfrentam na Neo Química Arena, às 16h.







Enquanto o Rubro-negro luta pelo título e não quer se distanciar do líder Fortaleza, o Timão vive um drama e tenta sair da zona do rebaixamento. O Alvinegro é o 18º colocado, com 22 pontos. O Flamengo está em quarto com 44, quatro a menos que o time cearense.

O Fortaleza tem confronto direto com o vice-líder Botafogo neste sábado (31), às 21h, no Engenhão. O time carioca soma 47 pontos.





O Corinthians vem de derrota nas quartas de final da Copa do Brasil - 2 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul - e terá a volta de alguns titulares poupados no meio de semana pelo técnico Ramón Díaz.

Nomes como André Ramalho, Fagner e Rodrigo Garro participaram de apenas uma parte do jogo no Rio Grande do Sul e começam jogando neste domingo. Os dois últimos reforços, que também atuaram na quinta-feira, o volante José Martinez e o centroavante Héctor Hernández, novamente são opções.





Vivo em três competições - Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil -, o Flamengo sofre com o alto número de lesões. Na vitória contra o Bahia, Michael e De la Cruz sentiram problemas musculares e vão perder os próximos jogos. Os dois se juntam a Gabigol, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Viña que estão machucados também.





A boa notícia para o técnico Tite é que o artilheiro Pedro voltou aos treinos e deve estar em campo neste domingo. O Rubro-negro nos últimos dias anunciou quatro reforços: Michael, o lateral Alex Sandro, o meia argentino Carlos Alcaraz e o atacante equatoriano Gonzalo Plata.





