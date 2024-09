Em alta, Botafogo e São Paulo se enfrentam pela Libertadores

A fase de quartas de final da Libertadores tem dois confrontos brasileiros nesta quarta-feira (18). Um dos duelos mais esperados é Botafogo e São Paulo, que se enfrentam, às 21h30, no Nilton Santos. O jogo de volta será na próxima semana, no Morumbis.







Embalado na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo quer mostrar mais uma vez que é um dos favoritos também ao título da Libertadores. O Alvinegro ganhou ainda mais confiança após eliminar o Palmeiras da competição. O time vem de quatro jogos sem perder no Nacional.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O São Paulo reagiu rápido a eliminação na Copa do Brasil e conquistou uma importante vitória fora de casa pelo Brasileiro na última rodada. Mesmo com o time reserva, o Tricolor bateu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão. A equipe chega descansada para o confronto desta quarta e o técnico Luís Zubeldía tem praticamente força máxima para colocar em campo.





A grande novidade da equipe deve ser o jovem William Gomes, de 18 anos. A revelação de Cotia foi o destaque na vitória em Belo Horizonte e tem chamado a atenção do treinador. No último trabalho, na terça-feira, Gomes treinou entre os titulares e barrou Luciano da equipe principal.





A linha ofensiva do Tricolor deve ter Wellington Rato, Lucas, William Gomes e Calleri. Os únicos desfalques do São Paulo são Liziero e Rodrigo Nestor, machucados. Zubeldía deve mandar a campo Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: