Filhote de baleia-franca é encontrado morto na Praia da Joaquina, em Florianópolis

Uma baleia-franca (Eubalaena australis) encalhou morta na Praia da Joaquina, em Florianópolis, no final da tarde deste domingo (13). Informações preliminares dão conta que se trata de um filhote. Na manhã desta segunda-feira (14) uma equipe técnica formada por médicos-veterinários e biólogos foi até o local fazer a avaliação, e o protocolo de atendimento a encalhes foi seguido. No local, foi feita a necrópsia para averiguar a provável causa da morte, assim como se houve interação antrópica.





É a primeira baleia-franca encalhada em Florianópolis encontrada em 2023. Nesta época do ano, as Francas partem da região Antártida e chegam ao continente sul americano para o parto e amamentação dos filhotes. Costumam ficar entre 3 e 4 meses na região. No Brasil, a presença das baleias-francas são frequentes em maior número em Santa Catarina. A chamada “temporada das baleias” vai de julho a novembro. As informações são da R3 Animal, que monitora o Trecho 03, na Ilha de Santa Catarina.

