No 'mês do cachorro louco', vacinar cães e gatos é a melhor escolha

Agosto é conhecido popularmente como o mês do cachorro louco e alguns profissionais que lidam com animais apontam uma explicação: nesse período há maior incidência de cadelas no cio, o que pode alterar o comportamento dos cachorros no relacionamento com a mesma espécie e também com humanos.





Devido à agressividade na disputa pelo acasalamento, inclusive com possibilidade de brigas e mordidas, tempos atrás era comum realizar campanhas de vacinação antirrábica para cães.



Publicidade

Publicidade





Lenda ou não, o certo é que vacinar os pets significa prevenção a doenças e bons cuidados a eles. O Hospital Veterinário da UniFil, em Londrina, aproveita o mote e realiza até 8 de setembro diversas ações para orientar tutores sobre a importância da vacinação de cães e gatos.





"Cuidar é sinônimo de amar", destaca a médica veterinária Mariana Cosenza, professora e coordenadora do HV. "Realmente houve época em que eram registrados muitos casos de raiva canina em agosto, motivando campanhas de vacinação por todo o Brasil", acrescenta.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: