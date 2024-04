Funcionária processa empresa por demissão, mas acaba pagando R$ 100 mil

Uma ex-gerente de um posto de gasolina em Anápolis (GO) entrou na Justiça após ser demitida e acabou precisando assinar um acordo para pagar R$ 100.252,00 à empresa.



O QUE ACONTECEU





Pagamento foi determinado após acordo entre advogados da mulher e do posto. A ex-funcionária também vai prestar 150 horas de serviço comunitário, segundo acordo judicial à qual a reportagem teve acesso.





Mulher acionou a Justiça alegando acúmulo de função, assédio e danos morais. Ela afirmou que passou a ser "perseguida" após a empresa detectar desvios de R$ 217,314,08.





Fraudes teriam ocorrido entre 2020 e 2022. Elas eram cometidas com a inclusão de vendas fictícias de cartão de crédito no sistema da empresa e saque de dinheiro em espécie do mesmo valor no caixa do posto. A defesa do posto alegou que o crime motivou a demissão.