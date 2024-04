Em Londrina, homem diz ter comprado caixas de verdura no marketplace e acaba preso por receptação

Em Londrina, um homem de 18 anos foi preso pelo crime de receptação ao ser avistado com 87 caixas de hortifruti que foram roubadas de uma empresa no Ceasa de Maringá, no Noroeste do Estado. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (9), no Jardim União da Vitória, na Zona Sul.





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionada após receber uma denúncia de que algumas caixas de hortifruti furtadas haviam sido vistas em um estabelecimento comercial.

Ao chegar no local, os policiais conversaram com o denunciante, que relatou trabalhar em uma empresa no Ceasa de Maringá. O homem disse, ainda, que, em 2019, algumas caixas plásticas de hortifruti foram furtadas e, nesta terça-feira, havia visto os produtos em uma loja em Londrina.