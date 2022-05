Inmet prevê geada, neve e avanço do frio no Brasil nesta semana

Esses cenários se dão em decorrência da formação e deslocamento de uma frente fria pelo Brasil, que deve causar ainda chuvas fortes em áreas do Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais e em áreas de São Paulo e Rio de Janeiro.

A semana inicia com geada na Campanha Gaúcha; neve em Santa Catarina e na Serra Gaúcha; frio atingindo a região Centro-Oeste; e ventos cada vez mais forte no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. É a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Diante da possibilidade de efeitos mais extremos causados pela mudança no clima, o Inmet e a Marinha divulgaram uma nota conjunta em que apontam “condições favoráveis para a formação de um ciclone subtropical em alto-mar, na posição 36°S 042°W, aproximadamente 530 milhas náuticas (980 km) ao sul da costa do estado do Rio Grande do Sul, com rápido deslocamento para sudoeste e posterior deslocamento para oeste/noroeste, a partir da manhã do dia 16 de maio”.





Ainda segundo a nota, se as condições atmosféricas persistirem, o sistema deve ser classificado como “tempestade subtropical”. “A atuação deste sistema meteorológico poderá causar ventos de até 55 nós (100 km/h) no entorno do ciclone, principalmente nos setores leste e sudeste desse sistema, até a noite do dia 16 de maio”, finaliza o texto.

Na internet, a Marinha mantém atualizados os alertas de mau tempo. Informações meteorológicas ainda podem ser vistos por meio do aplicativo Boletim ao Mar, disponível para download para os sistemas Android e iOS.