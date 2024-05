INSS fecha no feriado de Corpus Christi e bancos têm funcionamento parcial

Os bancos e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não terão atendimento presencial nesta quinta-feira (30), em razão da celebração pelo dia de Corpus Christi. A data não é um feriado nacional, mas é feriado municipal ou ponto facultativo em algumas cidades do país.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As agências bancárias retomam o atendimento na sexta (31), mas o INSS só vai voltar a atender de forma presencial na segunda-feira (3). Quem precisar de um benefício poderá fazer o pedido pelo Meu INSS, mas há casos em que o atendimento na agência é necessário.

Publicidade





Os clientes poderão ser atendidos pelo INSS por meio do aplicativo ou site Meu INSS, e pela Central Telefônica 135, que funcionará normalmente das 7h às 22 h durante o período. No domingo (2), a central funcionará apenas por atendimento eletrônico, ou seja, não haverá atendimento humano, apenas por robô.





No caso dos bancos, os canais digitais, como os sites e os aplicativos, seguirão disponíveis para operações bancárias. As transferências por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível), os boletos de consumo, como água, luz, energia e os carnês com vencimento no dia 30 só serão compensados no dia útil seguinte, sexta-feira (31).

Publicidade





Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os boletos e cachês também podem ser pagos na sexta sem acréscimo no valor. A federação orienta ao consumidor checar a data exata de seu boleto e até quando é possível pagar sem juros, para não perder a data.





COMO ACESSAR A CONTA BANCÁRIA FORA DA AGÊNCIA

Publicidade





O cliente pode acessar sua conta-corrente ou poupança por meio de aplicativos de celular do seu banco e pelo internet banking para realizar a maioria dos serviços. Entre eles estão:

Publicidade





Pagamento de contas;

Consulta de saldos e extratos;

Publicidade

Transferências financeiras;

Agendamento de pagamentos;

Publicidade

Pix: criação de chaves, pagamentos de contas, compras e extrato;

Contratação de serviços e empréstimos;

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2023;

Cartões: solicitação e consulta de fatura do cartão de crédito;

Limite de crédito;

Crédito imobiliário;

Comprovantes de transações bancárias.





CONFIRA O TELEFONE DE ALGUNS BANCOS





Banco do Brasil: 0800-7290722

Santander: 0800-7627777

Caixa Econômica Federal: 0800-7260101

Banco Bradesco: 0800-7048383

Itaú Unibanco: 0800-7280728

Banco Safra: 0800-7725755





COMO É O PAGAMENTO DE CONTAS EM FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS





Os clientes devem quitar suas contas bancárias de acordo com as datas contratuais ou regras legais.





Por lei, contas de consumo têm a data prorrogada para o próximo dia útil, sem cobrança de encargos.





Já alguns tributos têm a data adiantada, como é o caso da contribuição ao INSS para algumas categorias de segurados.





É preciso ficar atento ao dia do vencimento de cada conta ou imposto





Quando não há funcionamento bancário, a rede bancária deve oferecer canais para pagamentos alternativos, como pela internet.





Em caso de dúvida, o Procon-SP recomenda que o cliente entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa ou do banco para obter informações sobre o pagamento das contas.





SAIBA PEDIR A APOSENTADORIA PELO MEU INSS NO FERIADO:





Acesse o app ou site Meu INSS;

Informe CPF e senha de acesso (se não tiver senha, será necessário criar);

Clique no botão "Novo Pedido";

Digite a opção que você busca; ao inserir "aposentadoria", por exemplo, aparecerão os tipos de aposentadorias;

Clique na aposentadoria escolhida e informe seus dados;

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções;

Ao final, anote o número de protocolo; também é importante informar email e celular para receber as informações sobre a tramitação do seu pedido.





LEIA TAMBÉM: