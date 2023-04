INSS usará WhatsApp para informar população sobre perícias e benefícios

O anúncio foi feito pelo ministro durante reunião com gestores do INSS na última sexta-feira (14), em Fortaleza (CE)

"Temos mais celulares do que pessoas. Todo mundo se comunica hoje pelas mensagens. Se conseguirmos utilizar essa ferramenta, vamos melhorar sensivelmente a comunicação com o cidadão", afirmou o ministro.

Lupi afirmou que a ferramenta será testada por um mês, mas não informou a data prevista para o início do serviço. Procurado pela reportagem, o Ministério da Previdência que avaliações internas estão sendo feitas para a sua melhor aplicação e não divulgou detalhes sobre como será feita essa interação com aposentados e pensionistas.





Na ocasião, Lupi também divulgou que o ministério firmará acordos de cooperação técnica com os ministérios de Saúde, do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário, e a Marinha para compartilhar informações como o Cadastro Único.

Atualmente, o instituto conta com uma ferramenta de inteligência artificial, a Helô, para comunicação com os segurados, mas apenas para os que procuram informações no site ou aplicativo Meu INSS. A ferramenta não faz contatos com usuários.





A Helô é a assistente virtual do instituto, que funciona como um plantão de dúvidas, exclusivamente no ambiente online. Quem acessa a assistente virtual é o cidadão, pelo Meu INSS. No entanto, golpistas usam a imagem da Helô para passar credibilidade ao beneficiário, fazer ele acreditar que quem está entrando em contato é o INSS.

