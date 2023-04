Sou aposentado e quero receber os valores da revisão da vida toda: como identifico se tenho direito?

É definitivo! A revisão da vida toda está valendo!

O STF (Supremo Tribunal Federal) publicou na semana passada o acórdão da revisão da vida toda do INSS. Com isso, a decisão final do STF, garante a revisão nas aposentadorias, auxílios e pensões dos segurados que já possuem ações judiciais em andamento, ou que entrarem com o pedido a partir de agora.





Os aposentados beneficiados pela revisão são aqueles que tinham maiores contribuições anteriormente a julho de 1994, e estas foram desprezadas quando da aplicação da regra de transição maléfica.





Também podem ser beneficiados os aposentados por idade ou tempo de contribuição, que quando da concessão, possuíam poucas contribuições após julho de 1994 e tiveram o mínimo divisor aplicado.

Isso fez com que muitos beneficiários que tinham altos salários-de-contribuição nas décadas de 1970, 1980, e início da década de 90, se aposentassem com o salário-mínimo ou próximo dele.





A revisão da vida toda vem para sanar esse problema, incluindo na média das contribuições, as efetivadas anteriormente a julho de 1994. Também propicia o afastamento do mínimo divisor nos cálculos das aposentadorias, podendo gerar, com essas duas oportunidades, um enorme aumento na aposentadoria e vultuosos valores de atrasados.