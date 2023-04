Cezar Black é convidado por Lula para assinatura de piso salarial da enfermagem

O enfermeiro Cezar Black, eliminado do BBB 23 na última quinta-feira (13), divulgou ter sido convidado por Lula a participar da assinatura do Projeto de Lei que regulamento o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem.





"Vim aqui para dar uma notícia em primeira mão, fantástica. Fui convidado agora, pela Presidência da República, para estar presente na assinatura da PL do piso da enfermagem", disse Cezar nas redes sociais. "Que maravilhoso, estou muito feliz", completou, confirmando a presença.

Publicidade

Publicidade





Durante o programa, o enfermeiro usou o espaço do confessionário para cobrar a medida. "Galera da UTI, não estou com saudade de vocês. Cadê nosso piso, mermão?", indagou Cezar durante o raio-X diário.





O brother também promoveu discussões na casa sobre a desvalorização da profissão. Em conversa com Domitila, Cezar compartilhou o incômodo diante da convivência com outros profissionais da saúde. "Pra nossa classe, isso aí é uma coisa que a gente briga todos os dias... Gente, você nasce, o médico tira você da barriga da sua mãe, e entrega pra gente".

Publicidade





A cerimônia de assinatura pelo Presidente Lula ocorreu no final da tarde desta terça-feira (18) no Palácio do Planalto.





Veja o vídeo de Cezar Black: