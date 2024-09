Mariah Carey faz jus ao título de diva em show esgotado em São Paulo

Depois de 14 anos, Mariah Carey chegou ao Brasil novamente para cantar para um Allianz Parque lotado. O estádio, que comporta cerca de 43 mil pessoas, teve seus ingressos esgotados um dia antes da apresentação da cantora, que tinha vindo ao Brasil pela última vez em 2010 na Festa do Peão do Boiadeiro, em Barretos.





Antes disso, só em eventos de marcas ou apresentações em programas de auditório. De certa forma, o show foi a estreia de Mariah no circuito tradicional de shows internacionais no país.





O show é uma viagem pela carreira de Carey -ou da "pequena Mariah", como disse sua introdução, traduzida para o português nos telões. O pequeno trecho argumentou que o objetivo da apresentação é mostrar uma Mariah que é "muito conhecida, mas que poucos conhecem".





Com isso em mente, a cantora dedicou quase um bloco de canções para cada um de seus discos, em ordem cronológica. Ela abriu com "Love Takes Time", de seu álbum de estreia homônimo de 1990, e seguiu com "Emotions" e "Can't Let Go", do trabalho seguinte.





Entre os blocos, ela contou uma história em voiceover que parece uma mescla de realidade com ficção: a de que morava num castelo cheios de joias e roupas, mas onde nunca encontrou felicidade.





A narrativa foca em Mariah, mas o show dá a sua banda de apoio e bailarinos quase tanto espaço para a brilhar quanto a cantora. Em "I'll Be There", ela dividiu os vocais principais com Trey Lorenz, um de seus backing vocals. Antes de "Always Be My Baby", seu pianista fez um grande solo.





Mas a estrela do show, é claro, é Mariah, que faz jus ao título de diva pop, usado para qualquer artista que alcança o topo das paradas.