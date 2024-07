Mega-Sena acumula e próximo sorteio deve pagar R$ 9 milhões

Corregedor nacional abre reclamação disciplinar contra desembargador que afirmou que 'mulheres assediam homens'

A CNJ (Corregedoria Nacional de Justiça) instaurou, nesta sexta-feira (5), uma reclamação disciplinar contra Luís César de Paula Espíndola, desembargador do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) que afirmou que "as mulheres assediam homens".