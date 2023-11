Meteorologia: ventos fortes e granizo mantêm alerta na região Sul do Brasil

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de tempestade para a região Sul do Brasil nos próximos dias devido ao ar quente, úmido e bastante instável que predomina na área. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul ainda avisou para chuvas e ventos pontualmente fortes, descargas elétricas e eventual queda de granizo.





Na quarta-feira (15), diferentes cidades do interior gaúcho registraram queda de granizo. A previsão do Inmet é que, na quinta (16) e na sexta-feira (17), a instabilidade continue com novos temporais em áreas dos três estados.

Até esta quinta, os maiores acumulados de chuva devem ocorrer entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, com valores diários acima de 100 milímetros em algumas localidades. Até sábado (18), o volume nestas áreas pode superar 300 milímetros.





Já no sul gaúcho e norte paranaense, não se descartam volumes de chuva pontuais em torno de 50 milímetros e alguns temporais.





A orientação da Defesa Civil é que, antes das chuvas, a população verifique as condições do telhado de casa e árvores no entorno e adote medidas preventivas caso sejam necessários reparos. Durante as chuvas, a orientação é ficar em segurança, retirando eletrônicos da tomada e fechando bem portas e janelas.





Em caso de emergência, o número do Corpo de Bombeiros é o 193.