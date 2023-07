Mônica, de Mauricio de Sousa, faz 60 anos e ganha avião temático na Gol

Cebolinha tentava se equilibrava no meio-fio quando topou com uma menina e gritou para ela "sair da flente". Irritada, a garota usou seu coelhinho de pelúcia para dar uma boa bordoada no garoto, que aprendia ali "como as mulheles podem desequiliblar um homem". Nascia a Mônica - nas páginas da Folha de S.Paulo.





Então uma coadjuvante feminina, a garota de gênio forte inspirada na filha do seu criador, Mauricio de Sousa, acabou se tornando a protagonista da sua turma, a Turma da Mônica, maior expoente dos quadrinhos nacionais. Em vias de ter o seu próprio "Mônicaverso", neste ano a personagem completa 60 anos com um presentão: um avião da Gol todo tematizado em sua homenagem.

Adesivado com a clássica cena da Mônica arremessando o Sansão no ar, o "avião da Mônica", um Boeing 737-800 (matrícula PR-GXW) da Gol, voará pela primeira vez na manhã desta segunda (17), de Confins (MG) para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo.





A reportagem teve acesso à aeronave ainda no hangar onde ela foi tematizada. Além do "livery" (como se chamam as pinturas especiais dos aviões), o interior do "avião da Mônica" também foi todo decorado como uma festa surpresa para ela.

Na entrada, um aviso deixa claro que aquela é uma "área sujeita a coelhadas"; os encostos de cabeça dos assentos receberam capas especiais dos personagens, que também estampam os bagageiros, os carrinhos de serviço e até mesmo o banheiro, onde os espelhos ganharam as orelhinhas do Sansão para deixar as selfies dos passageiros mais divertidas. Nos alto-falantes, a "comandante Mônica" deve dar o ar da graça fazendo os anúncios aos passageiros.





Há ainda intervenções mais discretas para surpreender os passageiros mais atentos. Alguns bagageiros têm malas da Turma "esquecidas" dentro deles, outros têm docinhos escondidos... Nos assentos, algumas mesinhas receberam tirinhas criadas especialmente para decorar a aeronave e, na galley traseira, há uma plaquinha assinada à mão pelo próprio Mauricio de Sousa.

"Queríamos fazer o avião como um grande presente para a Mônica. Então o interior só podia ser uma festa surpresa, cheio de amigos e com muitas surpresas", conta Michel Neuhaus, diretor de design da Mauricio de Sousa Produções. Ele diz ter colocado vários "easter eggs" na tematização da aeronave. "O Monicão, por exemplo, aparece dentro da bolsinha para transporte de pet na cabine. Tem uma estrelinha mágica de presente para a Mônica que também está escondida nos bagageiros..."





Os passageiros que quiserem participar da "festa surpresa" da Mônica precisam contar com a sorte, já que depois do voo inaugural, o avião pode operar em qualquer rota da Gol, nacional ou internacional.





Essas tematizações, que mobilizam fotógrafos amadores e profissionais em aeroportos do mundo todo, são comuns: Harry Potter também tem seu avião na Gol; personagens da Disney, como Mickey, Miney, Margarida e Pato Donald estampam aeronaves da Azul e a Latam tem o Stormtrooper Plane, um Boeing 777 com a temática Star Wars.