Trans e agente de saúde: saiba quem é a rainha de rodeio alvo de ofensas no interior de São Paulo

Alessandra Aparecida Corrêa Joia, de 20 anos, superou as outras 16 concorrentes e foi eleita a nova rainha do rodeio de Boa Esperança do Sul, cidade localizada no interior de São Paulo.

Alessandra trabalha como agente saúde na cidade pela qual foi eleita rainha do rodeio local.



Transexual, ela iniciou a transição de gênero há cerca de cinco anos. Em entrevista à EPTV, a jovem celebrou a vitória por "romper" o preconceito.



"Foi gratificante ver que estamos rompendo um pouco esse preconceito", afirmou, ressaltando que se inscreveu no concurso após ser encorajada por amigos.



"Meus amigos de trabalho falaram que eu tinha altura, beleza para poder participar, acabei me inscrevendo", explicou.



COMO FOI A COMPETIÇÃO



No total, 17 mulheres entre 18 e 30 anos se inscreveram para concorrer ao título. Todas as candidatas foram avaliadas por uma comissão técnica, que selecionou as sete finalistas, entre as quais Alessandra.



A decisão ficou por conta de uma votação popular, realizada online, que durou dois dias. No final, Alessandra obteve 33,9% dos votos e foi a grande vencedora.



Ela foi coroada no baile que aconteceu na última sexta-feira (14), em um evento que marcou a volta do BES Rodeo Show à Boa Esperança do Sul.

PRECONCEITO



Após ser eleita rainha, Alessandra se tornou alvo de comentários preconceituosos. A prefeitura de Boa Esperança do Sul se manifestou em repúdio e disse não tolerar a transfobia contra a jovem.



O prefeito do município, Manoel do Vitorinho, disse que é preciso que toda a sociedade se una contra atitudes discriminatórias. "Tudo o que mais queremos é ver uma sociedade cada vez mais cheia de amor, acolhimento, esperança e inclusão", afirmou.





Veja a nota da prefeitura:



"A Prefeitura de Boa Esperança do Sul recebeu com total indignação e repudia, com veemência, os comentários e atos transfóbicos e criminosos que estão sendo cometidos contra a mulher eleita para ser a rainha do BES Rodeo Show 2023, Alessandra Aparecida Corrêa Joia.



Nenhuma forma de preconceito é e será admitida contra Alessandra e qualquer outra pessoa do município. Transfobia é crime, com decisão até mesmo do Supremo Tribunal Federal, e a Prefeitura de Boa Esperança do Sul não medirá esforços para garantir o bem-estar da candidata, superar a discriminação e agir contra os intolerantes.

A sociedade precisa entender que qualquer pessoa tem o direito de ser feliz e viver como quiser. Com um coração puro, uma história de determinação e humildade e uma simpatia que surpreende, Alessandra seguirá fazendo história no município e em todo o país. A Prefeitura de Boa Esperança do Sul sente orgulho de ver que uma boaesperancense conquistou um lugar que vai inspirar muitas outras mulheres de todo o Brasil.





