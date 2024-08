Mulher agride policial e é imobilizada após cometer injúria racial contra funcionárias em SP

Uma mulher agrediu um PM (policial militar) após ser abordada pelo crime de injúria racial, na última quinta-feira (1º), na Zona Leste de São Paulo (SP). De acordo com informações do Portal Metrópoles, ela havia xingado e proferido palavras de cunho racista a funcionárias de uma rede de supermercados.





Segundo as vítimas, a acusada afirmava ser da Polícia Federal. Ela acusou uma das atendentes de ser traficante de drogas. Em seguida, disse que uma parente era da polícia e que "acabaria com as funcionárias" ao avisar a suposta autoridade.



Após as ameaças, as funcionárias chamaram a PM para conter a mulher, que foi embora. Logo depois, os agentes foram ao apartamento dela e pediram para que ela se apresentasse.





Enquanto o policial explicava os procedimentos, a acusada tentou sair do local e subir novamente para o seu apartamento, momento em que xingou o agente. “Não vou escutar nada. O senhor vai passar muito bem e vai tomar no meio do seu c*”, disse.

No mesmo instante, ela deu um tapa no rosto do policial, que reagiu e usou de força para conter a agressora. “Você está pensando que é quem? 'Tá' ficando louca? Põe a mão para trás”. Confira o vídeo completo a seguir: