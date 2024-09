'O Auto da Compadecida 2' estreia nos cinemas em 25 de dezembro

Acabam de ser divulgados pela H20 Films e pela Conspiração o cartaz e o trailer de "O Auto da Compadecida 2", estrelado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello, o filme é dirigido por Flávia Lacerda e Guel Arraes.





Após vinte anos, João Grilo (Matheus) e Chicó (Selton) abrem as portas da clássica igreja da cidade de Taperoá, mostrando rostos já conhecidos pelo público, Rosinha (Virgínia Cavendish) e Joaquim Brejeiro (Enrique Diaz), e também apresentam Clarabela (Fabiula Nascimento), Coronel Ernani (Humberto Martins), Arlindo (Eduardo Sterblitch), Antônio do Amor (Luís Miranda) e um dos grandes destaques do elenco, Taís Araujo como Nossa Senhora Aparecida, papel que no primeiro filme foi de Fernanda Montenegro. O aguardado longa estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 25 de dezembro.

Com roteiro original de Guel Arraes e João Falcão, com colaboração de Adriana Falcão e de Jorge Furtado, “O Auto da Compadecida 2” tem produção da Conspiração e da H2O Produções.





A coprodução é da Claro, com patrocínios master do Instituto Cultural Vale e da Brahma, e patrocínios da Santa Helena, do Itaú Unibanco, TikTok, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Emiliano, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS. A distribuição é da H2O Films.





