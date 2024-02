O que é vassoura de bruxa, que atingiu a produção do cacau no Brasil e aparece em 'Renascer'

A produção de cacau e florestas imensas do Sul da Bahia apareceram nas telas da TV nos últimos dias com a adaptação da novela “Renascer”, da TV Globo. A história trouxe temas ligados ao cultivo do fruto no Brasil, e a importância dessa produção para o desenvolvimento dos municíopios, principalmente na regiões Norte e Nordeste.

Com uma primeira fase que se passa nos anos 1990, um termo muito falado na trama é "vassoura-de-bruxa", uma praga que devastou as lavouras de cacau no início daquela década. De acordo com o professor Samuel Cunha, de Biologia do Colégio Marista Anjo da Guarda, "a praga é causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa, que causa deformação e morte de cacaueiros e cupuaçuzeiros. As folhas e os galhos ficam secos, semelhantes a uma vassoura, por isso, a origem do nome".



A importância da produção do cacau





Os anos 1990 no Brasil representam o momento de redemocratização do país, período em que a produção de cacau foi importante para o desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste, conforme dados da ICCO (Organização Internacional do Cacau) e fornecidos pela Aipc (Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau). O Brasil ocupa o sexto lugar na lista, com uma produção de 273 mil toneladas em 2022, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Para o professor de História do Marista Escola Social Lucia Mayvorne, Carlos Gregório dos Santos Gianelli. “Assim como outras atividades agrícolas e extrativistas como a produção de cana de açúcar e borracha, a produção de cacau impacta diretamente no desenvolvimento da região. Desde a abertura de estradas, o crescimento de cidades, incentiva também a produção cultural do local, que consegue se estabelecer devido aos investimentos realizados que acabam impactando a vida das pessoas”.



Assunto em sala de aula





Recorrente tema em sala de aula e nos vestibulares, a produção de cacau pode ser tema de provas como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares. “O tema pode aparecer em questões tanto no contexto histórico da atividade, quanto na importância para o desenvolvimento geográfico da região”, reforça.

Assim como nas aulas, os alunos também podem buscar fontes no audiovisual e na literatura. “Além da novela Renascer, a obra de Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela também é ambientada na Bahia, produtora de cacau da década de 1920. Cruzando a história abordada no livro com o contexto histórico, é possível uma abordagem que mistura o lúdico da narrativa do livro com a história por trás do desenvolvimento da obra, todos esses elementos auxiliam os estudantes”, finaliza.