Padre Julio Lancellotti é condecorado por Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condecorou, com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o padre Julio Lancellotti, responsável pela pastoral do Povo da Rua de São Paulo, que foi recentemente vítima de ameaças.





A honraria é concedida a pessoas que tenham prestado serviços notáveis ao Ministério da Justiça ou órgãos vinculados à pasta, conforme portaria publicada nesta terça-feira (29) pelo DOU (Diário Oficial da União).

Descendente de italianos, Lancellotti, 74, é pároco da igreja São Miguel Arcanjo, na zona leste de São Paulo-SP. O religioso ainda é pedagogo e um conhecido defensor dos direitos humanos.





No último sábado (26), o padre recebeu um bilhete com ameaças, que foi deixado na porta da paróquia dele.





Lula repudiou as mensagens que continham frases como "seu dia de reinado aqui vai acabar" e "defensor dos direitos dos bandidos".