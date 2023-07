Pinguim afugentado por cães voltará em breve ao mar

Nesse meio tempo, o pinguim “apresentou uma discreta crepitação no pulmão direito que poderia evoluir para pneumonia, mas teve seu quadro revertido. O pinguim segue em tratamento. Tão logo esteja 100% saudável, será formado um grupo de indivíduos para soltura no mar”, afirma o médico-veterinário Rodrigo Rabelo de Castro Sousa, da R3 Animal.

A técnica em monitoramento da R3 Animal, Ingridy Moara Severino, foi quem fez o resgate. Ela relatou que o pinguim estava bastante debilitado e tentou sair do mar sozinho. “Com ajuda de populares, afastamos os cães e consegui pegar o pinguim com uso do puçá”, diz.

Está bem o pinguim encontrado debilitado no dia 5 de junho na praia do Morro das Pedras, em Florianópolis-SC. O “Pinguim-de-Magalhães” (Spheniscus magellanicus) estava engasgado com um peixe no esôfago e em processo de afogamento, já não conseguia ir à praia devido aos cães que o ameaçavam. A ave foi resgatada pela R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos no trecho 03, na ilha de Santa Catarina,

Veja o vídeo:





O CePRAM/R3 Animal (Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos) está localizado no parque estadual do Rio Vermelho, unidade de conservação sob responsabilidade do IMA-SC (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina), em parceria com a Polícia Militar Ambiental.





O PMP-BS é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. O objetivo é avaliar possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos encontrados mortos.





O PMP-BS é feito desde Laguna/SC até Saquarema/RJ, sendo dividido em 15 trechos. A R3 Animal executa o Trecho 3, na Ilha de Santa Catarina.