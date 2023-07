Brasil tem segundo caso de gripe aviária em animal doméstico

O Brasil teve o segundo caso confirmado de gripe aviária em animal criado domesticamente. A ave infectada estava em uma casa na cidade de Maracajá, em Santa Catarina. Foi o primeiro caso no estado em animal doméstico.



A secretaria de Agricultura do estado divulgou em nota, neste sábado (15), que foi constatada a infecção de uma ave estava em uma "criação de subsistência (fundo de quintal)".





As amostras coletadas na ave foram levadas para o LFDA/SP (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo), que confirmou o diagnóstico para Influenza Aviária (H5N1) neste sábado.





"(O caso) não compromete a condição sanitária do Estado de Santa Catarina e do país como livre de IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade), já que a produção comercial segue sem qualquer registro. Portanto, não devendo impactar no comércio internacional de produtos avícolas de Santa Catarina", informou a secretaria.

