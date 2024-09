População deve diminuir mais de 15% em três estados até 2070

O Rio Grande do Sul deve chegar ao ano de 2070 com uma população 18,9% menor do que a estimada em 2024, o maior recuo do país. Outros dois estados tendem a perder mais de 15% do número de habitantes na mesma base de comparação: Alagoas (-17%) e Rio de Janeiro (-15,8%).



É o que indicam as projeções populacionais divulgadas em agosto pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e analisadas pela Folha de S.Paulo. O horizonte das estimativas vai até 2070 e sinaliza fortes mudanças no perfil demográfico do Brasil, incluindo redução da fecundidade e maior envelhecimento.

A população do país, diz o IBGE, deve passar de 212,6 milhões em 2024 para 199,2 milhões em 2070, o que significa uma redução de 6,3%.



Em termos absolutos, a queda prevista é de 13,4 milhões de pessoas. Esse contingente é maior do que a população projetada para a cidade de São Paulo neste ano (11,9 milhões).

A demógrafa Izabel Marri, do IBGE, afirma que as previsões gaúcha e fluminense refletem a estrutura mais envelhecida dos dois estados. Com isso, o total de óbitos tende a ser relativamente maior.



"Esses dois estados [RS e RJ] também são os primeiros a observar um declínio da população de mulheres em idade reprodutiva, o que leva a acentuar os efeitos da queda da fecundidade no total de nascimentos", diz a técnica, em nota enviada pelo instituto.

Segundo a pesquisadora, espera-se que a redução do número de nascimentos, de 2024 a 2070, seja "expressiva" no Rio de Janeiro (-38,4%) e no Rio Grande do Sul (-46,6%).



Ainda de acordo com Marri, o caso de Alagoas é explicado principalmente pela migração interna -ou seja, para outras regiões do país. A baixa prevista para os nascimentos (-55,7%) também terá um "peso importante" na dinâmica local, aponta a demógrafa.

A população alagoana deve diminuir de 3,2 milhões em 2024 para 2,7 milhões em 2070. No Rio Grande do Sul, o número de habitantes tende a recuar de 11,2 milhões para 9,1 milhões em igual período. Para o Rio de Janeiro, o IBGE prevê baixa de 17,2 milhões em 2024 para 14,5 milhões em 2070.



"O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro são estados com fecundidade menor, e o Rio é bastante concentrado na região metropolitana", diz o doutor em demografia José Eustáquio Diniz Alves, pesquisador aposentado do IBGE.

São Paulo está entre as 20 unidades da Federação que devem encolher. O estado tende a passar de quase 46 milhões de habitantes em 2024 para 40,7 milhões em 2070, uma redução de 11,5%. A estimativa do IBGE indica 5,3 milhões de pessoas a menos.