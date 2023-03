Professor afastado por defender nazismo volta às aulas e elogia Hitler em escola de Santa Catarina

Um professor de história da rede estadual de Santa Catarina foi gravado por alunos fazendo elogios ao ditador de extrema-direita Adolf Hitler em sala de aula.





O docente do município de Imbituba (SC) foi gravado por estudantes dizendo "admirar" Adolf Hitler. Ele já era investigado por apologia ao nazismo no ambiente escolar e chegou a ser afastado em novembro do ano passado.

No vídeo, um estudante questiona ao professor se ele "chega a apoiar" as atitudes de Hitler na Alemanha, que culminaram no genocídio de milhões de judeus e outros grupos considerados não arianos, e o docente afirma que "sim, claro" e "eu tenho uma admiração por Hitler".