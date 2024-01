Quase todo Brasil está em atenção para chuvas, e Sul tem alerta vermelho

Rio de Janeiro ainda tem desaparecidos e pessoas ilhadas. O estado foi o mais atingido pelas chuvas no último fim de semana. Pelo menos 12 pessoas morreram, e duas pessoas estão desaparecidas. Sete municípios estão em estado de emergência no RJ.

Quase todo o Brasil está sob alerta de perigo potencial para chuvas até a manhã da quarta-feira (17), aponta o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A situação mais grave, porém, é no Sul, onde as tempestades devem chegar com força ainda nesta terça-feira (16).

A administração do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, doou na última semana mais de 500 objetos não resgatados do Setor de Achados e Perdidos para a Apae do município.

SUL EM ALERTA VERMELHO





Órgãos fizeram alertas ontem, mas chuvas devem piorar nesta quarta. A força do fenômeno gerou alertas por parte do Inmet e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Quase todo o estado de Santa Catarina está sob atenção.

Tempestades são esperadas para todas as regiões do território gaúcho, diz Defesa Civil. Com isso, cenas de alagamento, desmoronamento, estruturas atingidas por vento -que pode ultrapassar 80 km/h- e por granizo são esperadas.





Defesa Civil publicou informe para orientar população antes da tempestade. Entre as recomendações, está o cadastro do CEP da residência no sistema de alertas do órgão, disponível pelo envio de uma mensagem de SMS para o número 40199.





Volumes de chuva devem ser muito altos em Porto Alegre, diz Metsul. "Condições serão propícias a inundações repentinas, alagamentos, cheias de rios, transbordamento e córregos, deslizamentos de terra e queda de barreiras", diz o veículo especializado em meteorologia.





Uruguai também avisou a população dos fortes temporais. O Instituto Uruguaio de Meteorologia apontou que as chuvas, raios e ventos mais fortes são esperados no centro, norte e em partes do leste do país. A capital Montevidéu também deve ser atingida, mas em menor intensidade.