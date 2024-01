Aeroporto de Londrina doa objetos achados e perdidos para a Apae

A administração do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, doou na última semana mais de 500 objetos não resgatados do Setor de Achados e Perdidos para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município.





Foram entregues materiais que estavam no terminal administrado pela CCR Aeroportos entre os dias 30 de março de 2022 a 31 de agosto de 2023.

O gerente do terminal, Antonio Montano, destacou o papel social da CCR Aeroportos ao ceder objetos que poderão fazer a diferença para a comunidade londrinense.





“Doamos itens em bom estado e que precisavam de uma destinação correta. Entregá-los para a Apae é uma grande conquista para nós, pois sabemos que terão uma finalidade muito importante. Somos gratos por essa ação e por outros que virão”, frisou Montano.

