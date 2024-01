Secretaria de Saúde do PR alerta para cuidados com animais peçonhentos

Com a chegada do verão, é comum observar o aumento da ocorrência de acidentes com animais peçonhentos. Além das altas temperaturas que favorecem a reprodução destes animais, o aumento ocorre também pelo maior fluxo de pessoas em regiões de turismo, como no litoral e em regiões de matas. Para evitar problemas, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) reforça a importância em redobrar os cuidados em relação à prevenção destes acidentes.





Os animais peçonhentos se caracterizam pela capacidade de injetar substâncias tóxicas pelas presas. Os acidentes de maior ocorrência são com animais como cobras, aranhas, escorpiões, lagartas e abelhas.







Segundo dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), do Ministério da Saúde, em 2022 foram registrados 15.980 acidentes por animais peçonhentos no Paraná. Informações preliminares apontam 20.202 acidentes no ano de 2023, um aumento de 26%.



Entre os meses de dezembro de 2022 e março de 2023, na última temporada de verão, foram registrados 8.066 acidentes, o que representa 40% dos casos do total de notificações. Desse, 46% foram causados por aranhas, seguidos pelos acidentes com escorpiões (26%), abelhas (12%) e serpentes (5%).