Reflorestamento é forma eficaz de combater mudanças climáticas

Nunca se falou tanto em mudanças climáticas no Brasil como nos últimos meses. O assunto que era debatido em pesquisas e alertas feitos por cientistas da área, virou tema comum após as recentes enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas no Norte e Sudeste do País.





Mas será que situações assim também podem ser vivenciadas no Paraná? Quais os impactos das alterações no clima para o Estado?



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A discussão também é recorrente por conta do clima seco e da onda de calor que toma conta do Paraná. E a previsão não é animadora. Nos próximos dias, as temperaturas devem permanecer altas em toda região e sem possibilidade de chuvas, com a máxima podendo chegar aos 37°C no fim de semana.







A umidade relativa do ar chegou a 14% nesta terça-feira (3) em Londrina, de acordo com informações do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná). A porcentagem é considerada crítica, já que, para estar em um patamar considerado aceitável, deve ficar acima de 60%.



Publicidade





A expectativa é que o ar volte a ficar mais úmido a partir de sexta-feira (6), quando uma chuva de 10 mm deve subir os níveis para 60%, porcentagem mínima de umidade considerada saudável.







A situação está crítica, de acordo com o Simepar, pelo fato de uma massa de ar quente estar sobre a Região Sul. O fenômeno, em combinação com as queimadas em vários pontos do território nacional, contribuiu para a intensificação e agravamento da situação



Publicidade





A FOLHA conversou com o professor do Departamento de Geografia da UFPR (Universidade Federal do Paraná), Francisco de Assis Mendonça, que é coordenador do NAPI Emergência Climática (Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação), um grupo de pesquisadores focado em buscar soluções para minimizar o problema.







De que maneira o Paraná já sofre com os efeitos das mudanças climáticas?





No Paraná, por exemplo, a gente tem registrado variações climáticas muito importantes a cada cinco ou dez anos, com vendavais muito fortes, agora começamos a registrar tornados que não ocorriam em registros anteriores e secas prolongadas. Veja bem, durante a pandemia nós tivemos dois anos sem água no Paraná, particularmente na parte leste. Além de eventos com ondas de calor e de frio muito fortes. Então, a gente já tem registrado muitas mudanças climáticas por aqui e que têm se intensificado bastante.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: