Saiba quais são os destinos no Nordeste mais procurados para as festas juninas

Para as outras capitais que aparecem no levantamento, quem mais está buscando voos para Aracaju são pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Para João Pessoa, são São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte, cidades que também estão buscando por Natal, junto com Goiânia.

Quem não se diverte com as fogueiras, barracas de doces e salgados e os shows das festas juninas? E se existe uma região especializada em realizar essas festividades é o Nordeste. De acordo com o recente levantamento promovido pelo KAYAK, alguns dos destinos muito procurados para viajar e desfrutar dessas celebrações em 2023 são Salvador, Recife, João Pessoa, Natal, São Luís, Teresina e Aracaju.

Para o Recife, além das capitais do Sudeste já citadas e do Distrito Federal, duas cidades do Nordeste também estão interessadas em curtir as festas juninas na capital pernambucana: Salvador e Fortaleza. Por fim, São Paulo, Rio e Brasília têm interesse também nas festas em Teresina e São Luis – para essa última, usuários de Belo Horizonte também aparecem no levantamento.

Para Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil, as festas juninas são um dos momentos mais importantes do país, com potencial de gerar grande movimentação no turismo nacional. “O Brasil é imenso e tem uma variedade de lugares incríveis para conhecer. As festas mais tradicionais e animadas do Brasil são a oportunidade perfeita para viajar e conhecer novos destinos e culturas”, comenta o Country Manager.

Para todas essas celebrações e destinos é possível se programar com o KAYAK. Tanto no site quanto no aplicativo do metabuscador, há uma série de ferramentas gratuitas que os ajudam a encontrar os preços da passagem aérea, do hotel, do pacote, da locação de automóvel ideais para cada um, com diversos filtros que facilitam ainda mais a procura.

