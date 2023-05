Jovens trocam cigarro por tabaco para reduzir uso de tóxicos mas riscos podem ser ainda maiores

Bolar cigarros de tabaco é a fumaça da vez entre os jovens. Ao lado de narguilés e cigarros eletrônicos, o popular 'palheiro', tabaco fumado em palha de milho, repaginou-se e hoje faz sucesso em universidades, bares e tabacarias com fumo enrolado em papéis de seda.

Os usuários acreditam consumir algo natural, menos tóxico do que o cigarro industrializado. Os riscos de câncer, enfisema pulmonar e bronquite crônica são ainda maiores, já que o cigarro de tabaco promove mais danos à saúde do que o comum, afirma o pneumologista Paulo Corrêa, coordenador da Comissão Científica do Tabaco da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia).



Ambos possuem nicotina e produzem monóxido e dióxido de carbono, além de benzopirenos, compostos cancerígenos encontrados na fumaça. O 'tabaquinho', como é chamado, porém, contém mais nicotina e alcatrão. A dependência química e a abstinência são iguais e há a mesma dificuldade em parar de fumar", diz Jaqueline Scholz, cardiologista, diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do InCor (Instituto do Coração).

Todos os fumantes inalam fumaça por combustão, mas o cigarro de tabaco não tem pólvora e, por apagar com mais facilidade, faz com que o usuário repita o processo de queima. Isso eleva a produção de gazes e compostos cancerígenos, que são inalados geralmente sem filtro.

Com esse apaga e acende, perde-se a capacidade de identificar o consumo, fumando mais do que se percebe, diz a médica. "Inventam uma forma alternativa de usar o tabaco, uma variação ao que estão acostumados, um modismo", indica.



O estudante Victor, de Curitiba, trocou o cigarro convencional, que fumava desde os 13 anos, pelo tabaco quando entrou na universidade em 2018. Aos 23 anos, ele afirma consumir em menor quantidade. "Além de ser natural, gosto do toque de enrolar. Também misturamos com maconha, o split, e alguns com ervas, como hortelã e camomila, o kumbayá", diz.

A ato de bolar manualmente o próprio cigarro também agrada a analista de processos Bruna Martins, 26. "Acaba me exercitando o estado de atenção e presença", pontua. Para ela, é ainda satisfatório ter os itens soltos, separados no início, e ver o cigarro enrolado ao final do processo de confecção. "Agora, com o tabaco, eu fumo socialmente aos finais de semana, raramente durante a semana. Nos dias que uso, varia entre dois ou três tabacos", a mesma quantidade consumida anteriormente.

Entre os pacientes do Incor participantes do programa contra o tabagismo, a maioria dos que consomem o tabaco dessa forma são jovens abaixo de 30 anos com perfil socioeconômico elevado. Grande parte deles associa o fumo à maconha.

A ideia do natural, artesanal ou de uma forma "mais segura" de fumar, no entanto, não tem embasamento técnico ou científico. "Não existe essa condição. A folha de tabaco, para fazer o fumo, exige um processo industrializado, tem pesticida na colheita, alcatrão, conservantes", pontua a cardiologista. "Não é a folha [de tabaco] que está sendo entregue. Quem vende o tabaco é a própria indústria, que usa artifícios para conquistar os jovens", diz ela.



