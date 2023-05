Beleza ou conexão: O que é mais importante na hora de conhecer uma pessoa?

A cada ano, os conceitos e objetivos das pessoas costumam mudar para um caminho de evolução, seja no amor, na profissão ou na vida. Isso fica ainda mais claro quando analisamos um estudo promovido pelo happn em parceria com a agência de tendências e previsões NellyRodi, que ouviu mais de 2.000 usuários do happn no Brasil, que mostrou que a beleza passou a ser menos importante para as pessoas que buscam um relacionamento.

Um desdobramento da pesquisa focada no público brasileiro indicou que 63% dos usuários do aplicativo colocam interesses comuns e conexões com outras pessoas em primeiro lugar. Os solteiros também estão buscando mais intimidade, onde possam encontrar significado em seus relacionamentos. E, nesse sentido, 20% dos entrevistados disseram que preferem desenvolver mais intimidade do que ir direto para o sexo (13%).



Uma pesquisa recente promovida pelo happn também mostrou que o tipo de pessoa que mais atrai a atenção dos solteiros no aplicativo são os Crushes que têm os mesmos interesses (40%) e/ou uma pessoa que busca um relacionamento de longo prazo (31%).

"Notamos uma mudança significativa no comportamento dos usuários do happn. Se antes os aspectos físicos eram predominantes, hoje as pessoas estão valorizando cada vez mais a conexão emocional e intelectual, buscando relacionamentos onde possam encontrar conexões mais profundas e significativas e compartilhar interesses comuns, valores semelhantes e visões de mundo alinhadas", comenta Michael Illas, especialista em relacionamentos do happn.

Além disso, na pesquisa, os usuários do aplicativo destacaram que procuram encontrar semelhanças e pontos em comum com a pessoa que acabaram de conhecer no happn. Beleza física, tamanho e aparência ficaram apenas em terceiro lugar, quase empatados com cumplicidade e senso de humor (35% e 33%, respectivamente).





Veja mais tendências que o happn destacou em seu livro:



As pessoas estão abertas ao novo?

32% das pessoas que participaram da pesquisa mencionaram que estão abertas a surpresas e novos padrões de personalidade que podem encontrar no aplicativo ou em outro lugar.

Mais de 24% sabem vagamente o que estão procurando em um parceiro, mas estão cientes de suas necessidades. 19% disseram que não estão procurando alguém "em um padrão específico" ou critérios particulares; os solteiros estão no modo "deixe a vida me levar".



