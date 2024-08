Seleções brasileiras de remo, tênis de mesa e vôlei sentado aprovam instalações em Paris

Parte da delegação brasileira que disputará os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a partir de 28 de agosto, já está em território francês. As Seleções de remo, tênis de mesa e vôlei sentado realizaram seus primeiros treinos na região de Aube, cerca de 160 km da capital francesa, nesta quarta-feira, 14. As três equipes juntas contam com 72 pessoas, sendo 46 atletas com deficiência e um timoneiro.





Todos os esportistas estão hospedados em Troyes, mas as atividades, a depender da modalidade, acontecem também em outras cidades próximas: Saint-Julien e Mathaux.

Durante o período de aclimatação para os Jogos, os mesatenistas vão utilizar a estrutura do Ginásio de Saint-Julien para os treinamentos. No grupo estão a catarinense Bruna Alexandre, que também disputou os Jogos Olímpicos, e a carioca Sophia Kelmer, 16, a mulher mais jovem de toda a delegação brasileira em Paris.





“Estou muito feliz de estar aqui e de ter este tempo de aclimatação para nos acostumarmos com o fuso, clima…Isso tudo é muito importante. O CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e a CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa) têm proporcionado uma estrutura excelente, tanto nos hotéis como nas arenas esportivas. Além disso, estamos comendo uma comida brasileira e isso faz toda a diferença. Estamos nos preparando da melhor maneira possível para os Jogos”, disse Sophia Kelmer, do clube Rio Spin-RJ, que, em decorrência de um AVC intrauterino (na gestação), nasceu com paralisia cerebral e hemiplégica (não tem controle e nem força no lado direito do corpo).





Já os remadores realizaram suas primeiras atividades na raia de Mathaux. E, justamente na estreia dos atletas na aclimatação em águas francesas, houve uma mudança de clima no verão europeu. Nesta quarta-feira, a temperatura chegou à máxima de 22ºC (até essa terça-feira, os termômetros registravam mais de 30ºC) na região de Aube, com céu nublado e chuva no local.





