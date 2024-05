STF inicia julgamento de validade de regras internacionais para sequestro de crianças

O STF (Supremo Tribunal Federal) começou na quinta-feira (23) o julgamento a respeito da validade de regras relativas ao crime de sequestro internacional de crianças. As normas são previstas na Convenção de Haia, ratificada pelo Brasil em 2000.





No Brasil, as regras desta convenção são alvo de questionamentos por permitirem entrega de crianças e adolescentes a pais que viverem no exterior mesmo depois de denúncias de violência doméstica. A situação envolve principalmente mulheres que voltam ao Brasil com os filhos para fugir de episódios de violência e que são acusadas pelos ex-companheiros de sequestro internacional de crianças.

Em 2023, a brasileira Raquel Cantarelli foi alvo de uma operação da Policia Federal após a Justiça Federal do Rio de Janeiro determinar a entrega das duas filhas dela para o ex-marido que mora na Irlanda. Ela veio para o Brasil com a duas, nascidas naquele país, depois de denunciá-lo por cárcere privado e crime sexual contra uma das meninas.





As regras de Haia foram contestadas no STF pelo antigo partido DEM em uma ação protocolada em 2009. Para a legenda, o retorno imediato de crianças ao país de origem, principal regra da convenção, deve respeitar as garantias constitucionais do Brasil do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A legenda aponta que a Justiça brasileira determina o retorno imediato de crianças após ser acionada por pais ou países signatários da norma internacional sem investigação prévia sobre a condição dos menores e as razões pelas quais elas foram trazidas ao Brasil pelas mães.





A sessão inicial foi dedicada somente às sustentações das partes envolvidas no processo. A data de início da votação ainda será marcada pelo relator do caso, ministro Luís Roberto Barroso.

