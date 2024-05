Veja o que já se sabe sobre a nova data do Concurso Nacional Unificado

O CNU (Concurso Nacional Unificado) foi remarcado para 18 de agosto pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, quase duas semanas após ter sido adiado em virtude das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no final de abril e mataram 163 pessoas até esta quinta-feira (23).



O exame estava previsto originalmente para 5 de maio, mas foi adiado dois dias antes da aplicação da prova. O processo seletivo tem mais de 2,1 milhões de inscritos e oferecerá 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.

Por enquanto, o Ministério da Gestão divulgou apenas a data em que será feito o exame, mas ainda não disponibilizou um novo calendário com datas como as de divulgação do gabarito, do caderno de provas, do curso de formação e da contratação final dos aprovados.



As provas já estavam impressas e deverão ser mantidas, mas há possibilidades de alterações. No entanto, o ministério diz confiar na rede de segurança montada para o concurso.

"Assim que foi oficializado o adiamento das provas, a rede de segurança deu início ao trabalho conjunto de rescentralização das provas, garantindo sua integridade até a definição de nova data", afirmou o MGI à Folha de S.Paulo.



O CNU tem uma rede de segurança contra fraudes, com ações coordenadas pelo ministério em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, as Polícias Federal e Rodoviária Federal, e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), além de Força Nacional, secretarias de Segurança Pública estaduais, Fundação Cesgranrio e Correios.

Qual é a data do Concurso Nacional Unificado?





A prova será realizada em 18 de agosto.





O local de prova será o mesmo?

Segundo o Ministério da Gestão, em razão da situação atípica enfrentada pelo Rio Grande do Sul, alguns locais de prova podem mudar no estado. Essa regra não vale para outras regiões, onde as provas deverão ser realizadas no mesmo lugar. "As equipes de logística estão trabalhando em conjunto com as autoridades locais [do RS]", diz o órgão.



"Até o momento, não há indicativo de que haja necessidade de troca de locais de prova em outros estados, mas é importante ressaltar que os cartões de prova, com todos os detalhes e contendo os locais de prova de cada candidato, serão divulgados no dia 7 de agosto. Importante que os candidatos estejam atentos", afirma ainda o ministério.

