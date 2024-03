Sucuri gigante é encontrada morta em Bonito (MS)

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga as causas da morte de uma sucuri de grande porte, encontrada às margens do rio Formoso, ponto turístico de Bonito (MS), neste domingo (24). A Polícia Militar Ambiental disse que a cobra, de aproximadamente 6,3 m, foi localizada em estágio avançado de decomposição.







Publicidade

Os policiais ambientais foram enviados ao local nesta segunda (25), depois que a corporação recebeu diversas ligações após uma publicação nas redes sociais que denunciava a morte do animal.



A postagem foi feita pelo documentarista Cristian Dimitrius, que filma cobras na região há dez anos. Ele a batizou de Anajulia.

Publicidade



"Ela foi encontrada morta pelos guias que fazem o passeio no local, próximo à localidade conhecida como cachoeira do postal. Eles a viram boiando, retiraram da água e fizeram fotos. Quando os registros chegaram para mim, eu reconheci as marcas como sendo da sucuri que eu acompanho todos esses anos", disse Dimitrius à Folha de S.Paulo.



Na publicação, o documentarista indicou a possibilidade de a sucuri ter sido morta a tiros. Mas a Polícia Militar Ambiental disse que não foi possível identificar se havia perfurações e que as causas da morte só serão atestadas após análise e investigação.