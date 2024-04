Ex-galã de 'Malhação' que virou ambulante ganha novo carrinho para vendas

Rita Cadillac grava vídeo adulto com ator que contracenou com Andressa Urach

QUEM É DANIEL ERTHAL





Além de ter feito parte do elenco de "Malhação" em 2005, Erthal foi figura carimbada em outras produções da TV Globo. O ator esteve em "Porto dos Milagres", "Da Cor do Pecado", "Belíssima" e "Eterna Magia".



Depois o artista entrou para a teledramaturgia da Record TV. Por lá, participou de "Bela, A Feia", "Milagres de Jesus", "A Terra Prometida" e "Jezabel". Apesar dos novos empreendimentos, Daniel segue atuando. Em seu Instagram há posts recentes de preparação para projetos no cinema.



O ator fez parte do elenco da terceira temporada da "Dança dos Famosos", mas foi eliminado ainda na primeira fase do quadro. Já na Record TV, ele participou do "Isso Eu Faço", atração do programa "Hora do Faro". O ator protagonizou momentos bem quentes e desafiadores. Tanto que acabou se lesionando nos treinos para fazer uma performance no pole dance.