Marcelo Tas lembra infância caipira para falar sobre carreira e tecnologia

Episódios curiosos e aprendizados extraídos da convivência com os avós e com amigos que sabem tudo sobre lavouras e pomares conduzem alguns trechos de "Hackeando sua Carreira".

"Para encarar os desafios da revolução digital, fui beneficiado com um detalhe extra no meu currículo: a infância caipira na roça", escreve Tas no início de um dos capítulos.

Não é praxe associar a cultura caipira às reviravoltas da tecnologia. Vejam a pintura "Caipira Picando Fumo", talvez a mais famosa entre as representações da vida pacata no campo. Parece haver um abismo entre a tranquilidade daquele trabalhador rural criado por Almeida Júnior (1850-1899) e o ritmo célere das transformações digitais.





O conceito se aplica tanto aos pessegueiros quanto aos haters. E, nesse caso, podar não significa bloquear nem responder com raiva.

À Folha de S.Paulo Tas volta ao tema: "Use muito bem uma ideia, tire dela o melhor possível, o melhor resultado, e depois a corte. Corte para que você possa crescer em outras dimensões".



A base do livro é, sobretudo, a carreira do apresentador, feita de cortes e renovações. Nos anos 1980, houve o sucesso de Ernesto Varela, o "repórter de ficção que entrevista pessoas de verdade". Na década de 1990, o Professor Tibúrcio, do programa Rá-Tim-Bum, e Telekid, do Castelo Rá-Tim-Bum, ambos na TV Cultura. No fim dos anos 2000, o CQC, telejornal humorístico da Band. Em seguida, Papo de Segunda, no GNT.

Essas se somam a outras tantas atrações apresentadas e roteirizadas por ele, além de trabalhos para outros meios, como a direção de uma ópera e a criação de games interativos para museus. Atualmente, Tas conduz o Provoca, também na Cultura.



Essa trajetória cheia de curvas encontra uma síntese na epígrafe, um comentário de Steve Jobs -as inspirações para o livro são as mais variadas, do caipira do interior paulista ao fundador da Apple, do diretor de teatro Antunes Filho ao psicólogo e economista Daniel Kahneman.



"Muitas pessoas da nossa indústria não tiveram uma vida com experiências diversas. Então elas não têm pontos a ligar. Acabam trazendo soluções lineares, sem uma perspectiva ampla do problema", escreveu Jobs, citado por Tas.



No começo da pesquisa para o livro, ele imaginava uma publicação voltada para um público jovem, em fase de estudos ou início de carreira. Mais adiante, porém, o autor se deu conta de que poderia dialogar com outras faixas etárias. "Hoje em dia, temos a tarefa de atualizar a nossa carreira o tempo todo."



Outro objetivo dos primórdios do projeto, esse seguido à risca, era evitar um livro que enfileirasse conselhos. Tas prefere encadear histórias vividas por ele, episódios da evolução da tecnologia (especialmente nas telecomunicações), reflexões e, em muitos momentos, boas perguntas -como fazia Ernesto Varela.





Serviço

HACKEANDO SUA CARREIRA - COMO SER RELEVANTE NUM MUNDO EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO

Preço R$ 70

Autoria Marcelo Tas

Editora Planeta (240 págs.)