Três corpos do acidente em Capitólio já foram identificados

Os corpos das vítimas da queda de parte de um cânion sobre lanchas que passeavam pelo lago de Furnas, em Capitólio (MG), estão sendo encaminhados para o IML (Instituto Médico-Legal) de Passos.





Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

O acidente, que ocorreu no início da tarde de sábado (8), deixou ao menos sete mortos, conforme o Corpo de Bombeiros. Há ainda três pessoas consideradas desaparecidas.





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A reportagem esteve no final da noite no IML, mas o local, que fica dentro de um cemitério, estava fechado.

Na delegacia regional de Passos, policiais civis contaram que três pessoas já foram identificadas, sendo dois homens e uma mulher. Eles, no entanto, disseram não ter autorização para fornecer seus nomes.

Os policiais também relataram que alguns corpos ficaram mutilados, o que dificulta na identificação.





Os mortos, ainda conforme os agentes, estavam em uma única lancha, que seria de propriedade de um morador de São José da Barra, cidade próxima a Capitólio. As vítimas, que seriam conhecidas do proprietário da lancha, teriam ido até o local para conhecer o cânion.