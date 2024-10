USP se mantém como melhor universidade da América Latina, revela avaliação internacional

Pelo segundo ano seguido, a USP (Universidade de São Paulo) foi considerada a mais prestigiosa universidade da América Latina e do Caribe no ranking QS (Quacquarelli Symonds), uma das principais avaliações de ensino superior do mundo.



Em segundo lugar está a Pontifícia Universidade Católica do Chile. O terceiro lugar ficou mais uma vez com a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).





O ranking, divulgado na manhã desta quinta-feira (3), avaliou 437 universidades de 23 países da região.





Segundo a avaliação do QS, o Brasil é o país da região com o maior número de universidades destacadas -nove instituições brasileiras ficaram entre as 25 melhores da América Latina e quatro entraram no top 10.





Apesar da posição de destaque, Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS, afirmou que as universidades brasileiras sofrem com falta de recursos.





"As universidades brasileiras continuam a demonstrar realizações acadêmicas significativas, mas o sucesso a longo prazo depende da diversificação das fontes de financiamento e do aumento da autonomia institucional", declarou Sowter.





O relatório também aponta que o Brasil tem ainda um caminho longo para ampliar o acesso da população ao ensino superior, dando condições de ingresso e permanência para estudantes negros e os mais pobres.





"Embora as recentes iniciativas do governo, como aumentos salariais e financiamento adicional para bolsas de estudo, tenham contribuído para uma maior estabilidade no setor de ensino superior brasileiro, ainda há desafios. Para garantir o crescimento sustentado e a inovação, é essencial expandir os fluxos de financiamento e garantir que as universidades permaneçam livres de influência política", diz o relatório do QS.