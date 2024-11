Veja como se preparar para o Concurso Unificado da Justiça Eleitoral

As provas do Concurso Unificado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que conta com mais de 637 mil inscritos e tem salários iniciais que podem chegar a R$ 13.994,78, serão aplicadas no dia 8 de dezembro.



Das 412 vagas, 126 são para o cargo de analista judiciário e 286 para o de técnico judiciário, ambos em diferentes especialidades. Do total de inscrições, 344.004 foram para o cargo de técnico e 293.651 para o de analista.



As oportunidades estão distribuídas entre os 26 TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) e o TSE e o concurso também prevê a formação de cadastro de reserva.



As provas para os dois tipos de cargo serão realizadas em turnos distintos e, por isso, o edital permitiu que os participantes pudessem se inscrever para técnico e para analista. Para todas as vagas é exigido nível superior completo.



A imagem mostra um letreiro em destaque com a inscrição 'Tribunal Superior Eleitoral'. Ao fundo, há um edifício moderno com uma fachada de vidro e formas arquitetônicas contemporâneas. O céu está claro e há algumas nuvens. A data de aplicação das provas foi alterada em julho deste ano e a mudança aconteceu, segundo o TSE, devido ao aumento do número de vagas inicialmente oferecidas.



A nomeação dos aprovados está prevista para ser divulgada em julho de 2025. O gabarito preliminar para analista judiciário está previsto para 10 de dezembro e, o para quem disputa o cargo de técnico, no dia 13.



DIFERENCIAIS DO CONCURSO DO TSE



Marcos Henrique, professor de Direito Constitucional no Gran Concursos, diz que o único TRE que não entrou no concurso foi de Tocantins, mas que, com essa exceção, o exame é um dos poucos que acontecem em todo o território nacional. "Ele é um concurso do Poder Judiciário da União de âmbito nacional. Isso não é comum, o último deles aconteceu há mais de dez anos", diz.



A remuneração inicial é outro ponto que chama a atenção, uma vez que mesmo os cargos técnicos contam com salários altos.



Patrícia Manzato, professora do Estratégia Concursos, diz que o método de avaliação do Cebraspe, banca organizadora da seleção, utiliza um sistema diferente de outros concursos de múltipla escolha.



"O Cebraspe adota o método de certo/errado, em que cada resposta errada anula uma certa.

Isso significa que a estratégia de marcação de respostas é diferente: os candidatos precisam ter mais certeza antes de responder, para evitar o risco de perder pontos", diz a especialista.



Outro ponto que deve ser analisado, segundo Patricia, é a contextualização das questões que exige não só o conhecimento, mas também a habilidade de interpretar textos e aplicar o conteúdo de forma crítica.