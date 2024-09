Veja os cargos menos disputados do CNU; salários vão de R$ 4.904,90 a R$ 11,2 mil

Além dela, cargos como a de analista em reforma e desenvolvimento agrário, médico com especialidade em psiquiatria, analista em tecnologia da informação e arquivista também não estão entre os mais buscados pelos participantes do concurso.

A função menos procurada pelos candidatos foi o de tecnologista com especialidade em meteorologia ou ciências atmosféricas. Ao todo, há 40 vagas para o cargo e apenas 581 candidatos - de 957 inscritos - compareceram no dia da prova, formando uma relação de 14,5 candidatos para cada uma das vagas.

Quais foram os cargos menos concorridos de cada bloco?

De acordo com o edital, a remuneração inicial desses profissionais, que são contratados para o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), é de R$ 5.212,29 e pode chegar a R$ 5.897,29 com o adicional de gratificação de desempenho.

O tecnologista com especialidade em metereologia ou ciências atmosféricas do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) é responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas, previsão diária de tempo e emissão de avisos meteorológicos de tempo severo para todo território nacional.

O edital do CNU previa a inscrição por meio de blocos temáticos. Além disso, permitiu que os candidatos se inscrevessem em mais de uma função de um mesmo bloco. Dessa forma, é possível que alguns dos inscritos fiquem na lista de espera de diferentes cargos elencados no momento da inscrição.

Bloco 5: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário com especialidade em Antropologia do INCRA 72,1 candidatos por vaga (58 vagas)

Bloco 4: Médico com especialidade em psiquiatria do MGI 85,5 candidatos por vaga (4 vagas)

Bloco 3: Tecnologista com especialidade em Meteorologia ou Ciências Atmosféricas do MAPA 14,5 candidatos por vaga (40 vagas)

O trabalho envolve a organização e direção de serviços de arquivo, a orientação do processo documental e informativo, o direcionamento de atividades de identificação das espécies documentais e a participação no planejamento de novos documentos e controle de multicópias.

A remuneração inicial do arquivista do MGI é de R$ 5.488,70 e pode atingir o valor de R$ 6.255,90. É necessário ter diploma em arquivologia para exercer a função.

A remuneração inicial prevista no edital é de R$ 11.150,80 com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Cargo que também é do Incra, tem com função executar atividades relativas ao ordenamento territorial inerente à políticas públicas relativas à implantação, desenvolvimento, recuperação e consolidação de projetos de assentamentos, glebas públicas e territórios quilombolas.

Confira o calendário atualizado do CNU





Etapa - Data

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; convocação para o envio de títulos (via upload) - 8 de outubro

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva - 8 e 9 de outubro

Envio dos títulos - 9 e 10 de outubro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai) - 17 de outubro

Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) de quem se declarar com deficiência - 17 a 25 de outubro

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas - 2 e 3 de novembro

Resultado preliminar da avaliação de títulos - 4 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos - 4 e 5 de novembro

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência - 13 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração de candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial de quem se declarar com deficiência - 13 e 14 de novembro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos - 19 de novembro

Previsão de divulgação dos resultados finais - 21 de novembro