Vestibular da UEL começa no domingo com prova de habilidades específicas

O Cartão Informativo do Candidato, que pode ser acessado no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), traz todas as informações de horário, local e material necessário. Os candidatos devem chegar ao local de prova com meia hora antecedência, de posse de documento de identificação pessoal, com foto original.

Os vestibulandos de Design de Moda (177) e de Design Gráfico (262) fazem a prova a partir das 8h, no CTU. Os 334 candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo e os de Artes Visuais (172 inscritos) fazem a prova no Cesa, a partir das 13h30.

Com a mudança do concurso que será realizado em fase única, com dois dias de provas, em novembro, esta será a primeira vez que a prova de habilidades específicas será realizada para todos estes cursos com antecedência.

Fase única





O Vestibular 2025 da UEL registrou 16.338 candidatos. A UEL oferta 3.180 vagas em 53 cursos presenciais, considerando a reserva para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e para a Prova Paraná Mais.

Publicidade





O concurso será realizado em fase única, com dois dias de provas. No primeiro dia (17 de novembro), será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de múltipla escolha, incluindo as disciplinas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática e Química.





No dia 18 de novembro, os candidatos farão a prova de Redação e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, sendo duas indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato, disponibilizado no portal da Cops.





Os cursos mais procurados este ano são Medicina (com 5563 candidatos), Psicologia (902), Direito Matutino (668), Medicina Veterinária (653) e Direito Noturno (650). A publicação oficial do resultado do Vestibular 2025 será no dia 10 de janeiro de 2025, às 12 horas.