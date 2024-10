Venda de brinquedos patina, e crianças preferem celular

Para este Dia das Crianças, a Abrinq lançou uma campanha nas mídias sociais, assinada pela agência DPZ, para mostrar aos pais que os filhos devem guardar boas recordações das suas brincadeiras da infância -e não do seu tempo de tela. A data é a mais importante para o setor de brinquedos no ano, respondendo por 35% das vendas, à frente do Natal, que representa 30%.

Na Trocafy, especializada em smartphones seminovos, houve aumento de 30% nas vendas entre 30 de setembro e 6 de outubro, em comparação ao mesmo período do ano passado. A empresa diz que a alta também pode estar relacionada ao lançamento da nova versão do iPhone em setembro, evento anual que sempre gera trocas. Mas no período pré Dia das Crianças de 2023, por exemplo, a alta sobre a data de 2022 foi menor, 12%.

O interesse infantil pelo celular não é um problema só para as famílias. Atrapalha também a indústria de brinquedos. Nos últimos três anos, o faturamento do setor ficou estacionado em R$ 9,7 bilhões, descontada a inflação. "O desejo das crianças pelo celular existe. O descontrole dos pais no tempo que os filhos usam é uma concorrência grande", diz Synesio Costa, presidente da Abrinq (Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos).

Já com a mais nova, Catarina, de 2 anos, o celular é liberado sempre que é preciso "um pouco de paz". "Quando saímos para jantar, por exemplo, ela não fica quieta na cadeira. São poucos os restaurantes com brinquedoteca. O jeito é entretê-la com o celular, mas neste caso eu escolho o conteúdo", diz ela, que afirma ter feito o mesmo com a mais velha. "Conforme elas crescem, vou tirando o celular. Até onde eu puder."

A juíza Ana Sylvia Lorenzi Pereira, 41, vive um dilema com as duas filhas. A mais velha, Isadora, de 7 anos, já pediu um celular de presente e recebeu um "não". "Ela vê meninas da idade dela, ou até mais novas, com celular. Mas eu tenho muito medo do conteúdo ao qual as crianças ficam expostas", diz.

Leia também:

Com a proximidade do Dia das Crianças a ser comemorado no próximo sábado (12), pais, parentes e responsáveis devem redobrar a atenção na hora de comprar brinquedos. Para que a diversão dos pequenos não se transforme em preocupação para toda a família,

Com a proximidade do Dia das Crianças a ser comemorado no próximo sábado (12), pais, parentes e responsáveis devem redobrar a atenção na hora de comprar brinquedos. Para que a diversão dos pequenos não se transforme em preocupação para toda a família,

Pais separados rendem à criança brinquedos em dobro





O setor reagiu ao interesse dos pequenos pelas telas, levando campanhas e lançamentos de brinquedos para a mídia digital e redes sociais, inclusive com a contratação de influencers, diz Costa. Até o fim do ano, a expectativa da Abrinq é que a indústria avance para um faturamento de R$ 10 bilhões.





Para além do celular, o executivo lista como problemas para os fabricantes a concorrência de brinquedos importados não certificados ("Um tsunami chinês", diz) e a redução na taxa de natalidade.





"Nossa saída está no aumento do consumo de brinquedos per capita", afirma. No Brasil, este índice está em 11 ao ano, uma alta em relação aos 6 brinquedos por criança de 2010. Um dos motivos para o avanço está no número de casais separados com filhos, diz, já que cada pai e mãe dão brinquedos diferentes. "Temos espaço para crescer. Na Inglaterra, por exemplo, o índice de brinquedos per capita é de 38."





Levantamento da filial brasileira da argentina Kids Corp., uma martech (empresa de marketing que oferece soluções em tecnologia), apontou o smartphone como o presente preferido de crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. No Dia das Crianças deste ano, 34% querem ganhar um celular, fatia maior do que a do ano passado (25%). A opção de dinheiro ou vale presente também subiu na preferência no último ano (de 18% para 25%), empatada com roupa ou tênis (de 17% para 25%).





Apenas entre as crianças de 3 a 5 anos o celular perde a primazia: a preferência de 33% dessa faixa etária é por carrinhos de controle remoto; 28% querem bonecas; 26% querem bicicleta, patinete ou patins; enquanto outros 26% querem blocos de construção. Ainda assim, 17% dos mais novos preferem celular.





O levantamento online, com respostas múltiplas e realizado com o consentimento dos pais, foi feito com 601 crianças e adolescentes. Da amostra, 51% são meninas e 49% são meninos, sendo 36% das classes A e B e 64% da C. Do total, 19% têm entre 3 e 5 anos, 43% entre 6 e 12 anos e 38% entre 13 e 18 anos.