Briga entre irmãos termina com um homem esfaqueado em Jandaia do Sul

Uma discussão entre irmãos terminou com um homem ferido por uma facada na manhã desta quarta-feira (22), no centro de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A vítima foi atendida no Hospital Nossa Senhora de Fátima com um corte na mão esquerda, causado durante o confronto.





Segundo a Polícia Militar, o homem relatou que a lesão foi provocada pela própria irmã, após um desentendimento. A vítima disse que, durante a briga, a mulher pegou uma faca e o feriu na mão, levando-o a buscar ajuda médica.

Pouco antes, a irmã havia acionado a polícia em sua residência, alegando que também foi agredida pelo irmão, conforme registrado em um B.O. (Boletim de Ocorrência).





Após os relatos e a manifestação de interesse do homem em representar criminalmente contra a irmã, ambos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.





O caso segue sob investigação para apurar os detalhes do incidente e determinar as responsabilidades.