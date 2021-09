Calor deve ultrapassar 30ºC no fim de semana em Londrina, prevê IDR

O calor volta a dar as caras em Londrina neste fim de semana após a breve visita da frente fria. No sábado (18) e domingo (19), os termômetros já devem marcar acima dos 30ºC, com mínimas entre 18ºC e 20ºC.

A sexta-feira (17) amanheceu nublada em Londrina, mas a tendência é que as nuvens se dissipem e o sol volte a brilhar.

Se houver alguma chuva, ela será de forma isolada, prevê a agrometeorologista Angela Costa. O amanhecer desta sexta (17) foi de 16,8ºC, e as máximas atingem 30ºC.





Sem chuva, tempo seco vem aí





O acumulado pluviométrico de setembro está em 50,4 milímetros. A média histórica do mês é 115 mm, mas Costa espera um longo período de estabilidade.





Mesmo no horário de maior aquecimento nesta quinta (16), a umidade relativa do ar ficou em torno de 62%, porcentagem considerada ideal à saúde humana pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A escassez de chuva, no entanto, volta a derrubar este índice.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.